لبنى عبد العزيز لـ الخليج 365: تخوفت من المشاركة بخريف القلب لهذه الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - كشفت الإعلامية والفنانة لبنى عبد العزيز عن شخصيتها التي ستجسدها بمسلسل "خريف القلب"، والذي ستُعرض حلقاته بـ 27 أكتوبر، وهو أول عمل سعودي معرَّب عن قصة تركية، وقالت لـ"الخليج 365": أقوم بتجسيد شخصية فرح السرب وهي زوجة راشد السرب، الذي يجسد دوره الفنان عبد المحسن النمر، وأقوم بتجسيد دور إحدى الأمهات التي تم بالخطأ تبديل مولودتها بالمستشفى بعد ولادتها".

وعند سؤالها هل تخوفت من المشاركة بهذا المسلسل؟ قالت: "لا أخفيكم، تخوفت من هذا الدور لعدة أسباب، ولكن أهم أسباب الخوف هو أنني أقف أمام قامة فنية ولها وزنها واسمها مثل الفنان عبد المحسن النمر، وأيضاً الفنانة إلهام علي، برغم أنني عملت مع إلهام سابقاً، ولكن التواجد بين عمودين من الفن السعودي كان مخيفاً نوعاً ما بالنسبة لي، ولكن أحمد الله بأن العمل خرج بصورة جميلة ومُرضية، وأتمنى أن نعرف ردة فعل المشاهد أيضاً لهذا العمل".

وعن توقعاتها للعمل، قالت لبنى: "توقعاتي أن يحصل العمل على مشاهدة كبيرة جداً، والسبب أولاً لأن أحداث قصة المسلسل ستجذب المشاهد؛ وهي تبديل طفلتين بعد ولادتهما، وكل طفلة تعيش ما يقارب 17 عاماً، وبعدها تُكتشف الحقائق، وكذلك هنالك قصص صغيرة بالعمل جانبية مشوقة، وستجذب المشاهد، وأحداثها قريبة جداً وتشبه حياتنا اليومية ومستقبلنا وحاضرنا وماضينا، لذلك أتوقع لها المتابعة والنجاح بإذن الله.

أحداث مسلسل خريف القلب

مسلسل "خريف القلب" من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

آخر عمل عُرض لـ لبنى عبد العزيز

كان آخر مسلسل عُرض لـ"" هو "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي، تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث. والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله،، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، أصايل محمد، فاطمة الشريف، بالإضافة إلى آخرين.

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