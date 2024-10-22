بريتني سبيرز تثير الجدل مجدداً بزواجها: شاهدي الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - بريتني سبيرز اسم دائماً مرتبط بالمعاناة؛ خاصةً في قضيتها الشهيرة مع والدها حول الوصاية القانونية، والتي جعلت من والدها مسيطراً سيطرة كاملة على حياتها، سواء الشخصية أو المهنية. وقد خاضت حروباً وصراعات من أجل التخلُّص منها حتى حدث بالفعل عام 2022 وسقطت الوصاية. بعدها دخلت في علاقة عاطفية مع سام أصغري وتزوّجا، ولكن الزيجة لم تدُم وانتهت بالطلاق.

وها هي نجمة البوب بريتني سبيرز تفاجئ جمهورها ومتابعيها بخبر جديد. زواجها مجدداً. فمن هو الزوج الجديد؟

بريتني سبيرز تعلن زواجها مرتدية فستاناً وطرحة بيضاء

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في منشور اعتبره الكثير غريباً، شاركته بريتني سبيرز عبْر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ظهرت سبيرز مرتدية فستاناً وطرحة بيضاء، ولكن الأغرب هو التعليق المصاحب للفيديو، والذي كشفت من خلاله عن زواجها. فقد تزوجت نفسها.

تقول بريتني سبيرز في التعليق: "اليوم الذي تزوجت فيه بنفسي. أعيده لأنه قد يبدو محرجاً أو غبياً، لكنني أعتقد أنه أذكى شيء قمت به على الإطلاق!".

طلاق بريتني سبيرز وسام أصغري

بريتني سبيرز وسام أصغري في هوليوود كاليفورنيا (Britney Spears and Sam Asghari in Hollywood, California). مصدر الصورة: Kevin Winter/Getty Images/AFP

انفصلت نجمة البوب عن زوجها سام أصغري بعد نحو عام من الزواج؛ بسبب خيانتها له، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عالمية. وورد في تقرير مجلة TMZ أن النجمة وزوجها الشاب، قد دخلا في جدال كبير، واجهها فيه الأخير بشائعات خيانتها له، التي على ما يبدو أنها حقيقية. وفي هذا السياق، أكّد مصدر خاص لصحيفة Daily Mail البريطانية، أن أصغري مقتنع بخيانة النجمة له، وقد غادر المنزل، وهو الآن يعيش في مكان آخر منفصل عنها.

أما مجلة PEOPLE؛ فقد نقلت عن مصدر خاص، أن أصغري قد وقّع بالفعل أوراق الطلاق من سبيرز.

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علاقة بريتني سبيرز وسام أصغري

وكان الزوجان قد التقيا من خلال تصوير الفيديو الموسيقي لـ Slumber Party في عام 2016، واستمرت علاقتهما طيلة 6 أعوام، قبل أن تكلل بالخطوبة في سبتمبر من عام 2021؛ حيث حملت أيضاً في وقتٍ سابق من العام نفسه، لكنها تعرّضت للإجهاض.

أما الزواج؛ فقد تم في شهر مايو من عام 2022، بمنزل المغنية في لوس أنجلوس، بعد أن ظلت تحضِّر لهذا الزفاف نحو الـ9 أشهر؛ أيْ بعد خطوبتها، وكانت تريد أن يكون كل شيء مثالياً؛ خاصة أنها بعد فترة طويلة من الوصاية بات بإمكانها الزواج.

وفقاً لـ People حينها، تلا الزوجان عهود زفافهما أمام 60 ضيفاً، بمن في ذلك: "مادونا"، "باريس هيلتون"، "كاثي هيلتون"، "درو باريمور"، "سيلينا غوميز"، والمصممة "دوناتيلا فيرساتشي".

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