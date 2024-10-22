الزراعة تطرح بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع بالاشتراك مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، قام بطرح كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق في محافظة الإسكندرية؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم وبما يسهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.