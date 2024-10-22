رمضان 2025: جيهان الشماشرجي تعتذر لـ أحمد أمين والسبب نيللي كريم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - اعتذرت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي عن تقديم دَور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد أمين في مسلسل "مذكرات نشال"، الذي تتواصل تحضيراته للعرض في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعدما تفاوضت معها الشركة المنتجة خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن جيهان اعتذرت في النهاية لارتباطها بأعمال أخرى.

جيهان الشماشرجي رابع بطلات "ناقص ضلع"

علمت «الخليج 365» أن جيهان الشماشرجي تلقّت عرضاً للمشاركة في بطولة مسلسل "ناقص ضلع" المكوّن من 15 حلقة. تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير. والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. وقد وافقت بالفعل على العمل لتكون رابع بطلات المسلسل بجانب: نيللي كريم، كندة علوش، روبي؛ خاصةً أن الأحداث تدور حول 4 سيدات.

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مسلسل "ناقص ضلع" كان من المقرر أن تقدّمه الفنانة منى زكي خلال رمضان 2025، ولكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير فيلم "الست"، الذي يقدّم سيرة كوكب الشرق أم كلثوم. وهذه المشاهد تستغرق وقتاً ومجهوداً كبيراً، وسيكون صعباً عليها الدخول في عمل جديد مباشرة. لتقوم الشركة المنتجة بإسناد بطولة العمل للفنانة نيللي كريم التي وافقت وتعاقدت رسمياً خلال الأيام الماضية.

جيهان الشماشرجي بطلة "أحمد وأحمد" مع السقا وفهمي

وفي سياقٍ آخر، بدأت جيهان الشماشرجي تصوير مشاهدها في فيلم "أحمد وأحمد" مع الفنانيْن أحمد السقا وأحمد فهمي؛ حيث تقدّم دَور البطولة النسائية في العمل المقرر طرحه في دُور العرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حسب الخطة التي وضعها صنّاع الفيلم؛ حيث يعمل المخرج أحمد نادر جلال على اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير.

وفي نفس السياق، تنتظر جيهان الشماشرجي إطلاق فيلم "الهوى سلطان" في صالات السينما يوم 6 نوفمبر المقبل؛ حيث تشارك في بطولة الفيلم إلى جانب: منة شلبي، أحمد دواد، سوسن بدر، وأحمد خالد صالح. والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري، وتجسّد خلال أحداثه شخصية خطيبة أحمد داود.

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كما تشارك جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر استئناف تصويره خلال الأسابيع المقبلة. وتجسّد جيهان خلال أحداثه شخصية "سيلينا"، وهي فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز، وتخوض معه رحلة القبض على خُط الصعيد. ويشارك في الفيلم: آسر ياسين، منة شلبي. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج أحمد علاءالديب.

وكانت جيهان الشماشرجي قد أعلنت مؤخراً اعتذارها عن عدم المشاركة في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" مع الفنانين: دينا الشربيني، وشريف سلامة. والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025؛ لارتباطها بأكثر من عمل آخر في رمضان. ويأتي اعتذار جيهان بعدما شاركت في الموسمين: الأول الذي عُرض في شهر رمضان 2023، والثاني في رمضان 2024.

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