مهيرة عبد العزيز لسيدتي أجسد دور محامية بخريف القلب وهذا ما ستفعله في النهاية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - خلال تواجدها في احتفالية أبطال وصناع مسلسل "خريف القلب" الذي سيُعرض على قناة MBC1 ومنصة شاهد بـ 27 أكتوبر 2024، كشفت الإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز لسيدتي عن الدور الذي ستجسده بالمسلسل قائلة: "تروني إن شاء الله بشخصية "إيلاف" وهي محامية لديها نقاط تقاطع مع الكثير من الشخصيات، لكنها تكون مقربة جداً لشخصية "فرح" والتي تجسدها الفنانة لبنى عبدالعزيز في المسلسل، وتربطنا صداقه قوية، وأقوم بمساعدتها في حل مشاكلها العائلية كمحامية، وكذلك صديقة أقف بجانبها، لكن بالنصف الأخير من المسلسل أقلب الطاولة وأثير الشغب ويكون هنالك أكشن".

وعند سؤالنا لها هل هذه هي أول تجربة لها بالمسلسلات ذات الحلقات الطويلة؟ قالت مهيرة: "نعم خريف القلب أول تجربة لي بالأعمال الطويلة، ولكنني مثلت سابقاً بدور بطولي من خلال مسلسل تاريخي بعنوان الوعد وسبقها مشاركتي في فيلم سينمائي مع mbc".

وعند سؤالنا لها عن توقعاتها للعمل قالت مهيرة: "لدي إيمان قوي وهو أن الله لا يضيع جهوداً مبذولة منا، وإن شاء الله سيكون النجاح حليفه، وهنالك جهود جبارة سواء كانت من إدارة إم بي سي وشاهد، أو من طاقم العمل والممثلين والفريق التركي المتواجد معنا، وإن شاء الله المسلسل سيكسر الدينا.

مسلسل "خريف القلب"

أعمال سابقة لمهيرة عبد العزيز

"خريف القلب" هو مسلسل تقع أحداثه بـ 90 حلقة من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبدالعزيز، روان الطويرقي، العنود عبدالحكيم، بالإضافة إلى آخرين.وكانتتجربة بثلاثة أعمال سابقة، وهي المسلسل التاريخي "الوعد"، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد خياري وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال وكتب سيناريو وحوار العمل ناصر عبدالرحمن، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، زياد التواتي، نضال نجم،، مريم الزعيمي، شيلاء سبت.

أيضاً كانت لها تجربة سينمائية وهي فيلم "ملك الحلبة" من إخراج محمد سعيد حارب وبطولة ياسين غزاوي، محمد لطفي، شادي الفونس، حكيم جمعة، سلمى أبو ضيف، مهيرة عبد العزيز، عزام النمري، فيصل كردي، كتابة سارة العليان، وريتشارد كالازكا.

ومسلسل "المنصة" من تأليف هوزان عكو، وإخراج المخرج الألماني رودريغو كريشنار، وبطولة مكسيم خليل، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، سعود الكعبي، يوسف الكعبي، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد، غانم الزرلي، معتصم النهار، ومهيرة عبدالعزيز.

ومسرحية "كازانوفا" من ﺇﺧﺮاﺝ هشام عطوة، ﺗﺄﻟﻴﻒ ضياء محمد ومن بطولة الفنان حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، حمدي الميرغني، هالة فاخر، سليمان عيد، مهيرة عبد العزيز.

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