أعلنمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الإثنين 21 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - الجنوب: 24 شهيدا و 85 جريحا - النبطية: 3 شهداء و 21 جريحا - البقاع: 7 شهداء و 5 جرحى - بعلبك الهرمل:11 شهيدا و 63 جريحا - جبل لبنان: 18 شهيدا و 60 جريحا وذكرت أن "ذلك أدى إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2546 شهيدا و11862 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 63 شهيدا و234 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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