محمد الفهد ورحلة إبداعية بالمسرح والدراما التليفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - يُعَد الفنان محمد الفهد واحداً من أبرز فناني الكويت والخليج؛ حيث شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية، ما بين الدراما التليفزيونية والمسرح؛ مُحققاً نجاحاً كبيراً لدى الجمهور. كما كان قد اشتهر بتجسيد شخصية ضابط الشرطة في العديد من المسلسلات التليفزيونية.

النجاح في الدراما التليفزيونية بالعديد من المسلسلات الكويتية

وُلد الفنانفي 17 سبتمبر عام 1951 بالكويت، وجاءت بدايته الفنية مع بداية فترة السبعينيات؛ حيث شارك بـ المسلسل الكويتي "مظلوم"، والذي دارت أحداثه في إطار من الكوميديا، وتم عرضه عام 1972، وشارك ببطولة المسلسل عددٌ من أبرز الفنانين في الكويت ومنطقة الخليج، ومن أبرزهم: خالد النفيسي، عائشة إبراهيم، محمد المنيع.

وانطلق عقب ذلك الفنان محمد الفهد بمسيرته الفنية ما بين الدراما التليفزيونية والمسرح التي استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، وكان آخر المسلسلات التليفزيونية التي شارك ببطولتها، هو مسلسل "أحلام طواش"، والذي تم عرضه عام 2004، وشارك ببطولته كلٌّ من: سعد الفرج، منى عبدالمجيد، ومحمد الشطي.

محمد الفهد ومسيرة مع المسرح ما بين التمثيل والتأليف

ولم يتوقف نجاح الممثل الكويتيعند الدراما التليفزيونية، ولكن كان لديه حضورٌ مميزٌ بالمسرح الكويتي والخليجي؛ حيث شارك ببطولة العديد من المسرحيات منذ فترة السبعينيات، وكانت أول مسرحية شارك ببطولتها هي مسرحية "لعبة حلوة" عام 1971، أمام كلٍّ من: سعاد حسين، ومحمد المنيع.

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وطوال مشواره الفني، شارك محمد الفهد ببطولة ما يُقارب عشر المسرحيات، من أبرزها: "طرباش لوماش، العمارة رقم 20، زوجة من سوق المناخ". فيما خاض أيضاً تجربة التأليف المسرحية من خلال مسرحية "الصمود"، والتي تم عرضها عام 2018 وحققت نجاحاً لدى الجمهور.

وقد رحل عن عالمنا الفنان الكويتي محمد الفهد في مثل هذا اليوم 22 أكتوبر عام 2021، عن عمرٍ ناهز السبعين عاماً، بعدما حفر اسمه بحروف من نور بتاريخ الفن العربي وقلوب جماهيره ومحبيه، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة.

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