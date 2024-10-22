عهود السامر لـ الخليج 365: خريف القلب عمل قوي وجميل وانتظروني برمضان بعمل كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - على الرغم من عدم مشاركتها بمسلسل "خريف القلب"، فقد حرصت الفنانة عهود السامر على التواجد بمشاركة فريق العمل بحفل إطلاق المسلسل، وقالت لـ"الخليج 365": "تواجدي اليوم هو مشاركة مني لزملائي الفنانين والفنانات ومشاركتهم فرحتهم بعد انتهاء تصويرهم للعمل وعرضه قريباً في 27 أكتوبر على قناة إم بي سي ومنصة شاهد". وأضافت: "أتمنى لهم التوفيق وأتوقع بإذن الله أن العمل سيتفاعل معه الجمهور وسنخرج بعمل جميل جداً وبأبطال كما عهدناهم، خاصةً أنه يضم نخبة من النجوم والأسماء الكبيرة، وكذلك فريق كبير من تركيا".

وعن سؤالها عن تجربتها بالأعمال الطويلة، وكيف تراها، قالت عهود: "كانت لي تجربة سابقة بمسلسل "الميراث" وهو أول عمل سعودي "سوب أوبرا" وكان له جمهور ومتابعة، وكفنانة أرى أن القصة إذا كانت جميلة ستجذب المشاهد، كذلك الفنان الذي يشارك بمثل هذه الأعمال يهتم بقصة العمل، وكذلك حجم الدور، وأي عمل يطلبه الجمهور ويحب مشاهدته يعد ناجحاً".

عهود السامر تكشف عن أعمالها الجديدة

وعن جديدها، كشفت الفنانة عهود السامر أنها قريباً بصدد تصوير مسلسل باللهجة الجنوبية التي يحبها المشاهد، وذكرت: "سأقوم بتصويره قريباً، ومتحمسة جداً للعمل باللهجة الجنوبية التي أتقنها لأن نصفها جنوبي، لكن لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيله الآن، وكذلك لديّ مسلسل كوميدي برمضان أتوقع أن ينال إعجاب المشاهد ويحب أحداثه، وهنالك مسلسل ثالث قيد الاتفاق والتحضير، وسأكشف عنه قريباً".

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مسلسل "كرمال الولد"

كان آخر أعمالالتي عُرضت هو مسلسل "كرمال الولد"، وهو مسلسل ذو طابع اجتماعي كوميدي، من بطولة الفنان حبيب الحبيب، راشد الشمراني، علي الحميدي، ماجد مطرب فواز، ليليان نمري، فيصل الدغريري، محسن الشمري، عهود السامر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، ومن إخراج منير الزعبي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش قضايا المجتمع بطريقة فكاهية مميزة.

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