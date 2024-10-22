هنادي الكندري تكشف لأول مرة عن حملها بتوأم ابنتين في برنامج هذا مكانك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - خلال استضافته الفنانة الكويتية هنادي الكندري في برنامج "هذا مكانك"، من تقديم الفنان هشام الهويش، كشفت لأول مرة عن حملها بتوأم ابنتين، حيث طلب منها هشام أن تفجّر البالون الذي وُضع بالأستوديو؛ حتى يتمكنوا من معرفة نوع المولود، فطلبت منه هنادي بالوناً آخر، وعندما سألها: لماذا؟ قالت: "أحتاج بالونين للكشف عن نوع المولود"، وهنا قال لها هشام: "هل أنتِ حامل بتوأم؟"، أجابت: "نعم". وبارك لها، وقال: "من يعرف نوع المولود؟" قالت: "أنا وزوجي الفنان محمد الحداد ووالدتي"، وأوضحت هنادي: "منذ حملي والجميع ينتقد، والبعض يقول سأضع مولودي الثامن، ولم أعلق وقتها لأنه بالحقيقة سأضع إن شاء الله مولودي الثامن والتاسع"، وقامت بتفجير البالون الأول وخرجت قصاصات باللون الوردي، ثم فجرت البالون الآخر وخرجت قصاصات وردية أيضاً، وأعلنت من خلالها أنها حامل بتوأم ابنتين، وقالت: "لأول مرة أكشف نوع الجنين ببرنامج".

ونشر حساب برنامج "هذا مكانك"، على تويتر، الفيديو، وعلّق وكتب: "الفنانة هنادي الكندري تكشف عن نوع مولودها".

برنامج "هذا مكانك"

هنادي الكندري في سطور

يستضيف الفنان هشام الهويش في كل حلقة5 مشاهير؛ ليتحاوروا في مختلف المجالات في إطار يغلب عليه المرح والبهجة، ويتخلله مجموعة ألعاب مسلية واستعراضات فنية.هي فنانة اقتحمت عالم التمثيل عبر مسلسل "مذكرات عائلية جداً"، وبعد نجاحها في الشخصية التي قدَّمتها، تلقَّت كثيراً من العروض لأعمال أخرى.

تزوَّجت للمرة الأولى من والد أبنائها الثلاثة "يوسف، عبدالله، عبداللطيف"، لكنهما انفصلا بعد ذلك، لتتزوج من الفنان عبدالله بهمن، وتنفصل عنه أيضاً، وترتبط بالمخرج والفنان محمد الحداد، وتنجب منه التوأم آدم وإيفا، نوح وآريا، والآن هي حامل بتوأم من البنات.

أبرز الإنجازات بمسيرتها الفنية

أعمال هنادي الكندري المسرحية

شاركتبعدد من الأعمال في التلفزيون، كان منها: "مذكرات عائلية، مجموعة إنسان، حلفت عمري، مطلقات صغيرات، لن أطلب الطلاق، صديقات العمر، بسمة منال، منطقة محرمة، لمحات، أحببتك منذ الصغر، حال مناير، ذاكرة من ورق، حرب القلوب، الوجه المستعار، خمس بنات، درب العرايس، رمانة، خيوط الحرير، أماني العمر، عطر الروح، التاسع من فبراير، أمنيات بعيدة، حدود الشر، وما أدراك ما أمي، سبعة أبواب، كسرة ظهر، نبض مؤقت، كيد الحريم، مجاريح".قدمت هنادي الكندري العديد من المسرحيات منها مسرحية "درب السلامة، محبوبة، خاتم الملوك، مصنع الكارتون، بيت الحلاو، ليلى والذيب، أحلام الشوارع، توتا والقردة شيتا، أحلام أحلام، قود نايت، زيتورا".

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