شكرا لقرائتكم خبر عن تبلغ مساحتها 1070 كم² .. طرح 7 رخص كشف تعديني للمنافسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين؛ على 7 رخص للكشف التعديني في منطقتي مكة المكرمة والرياض، على مساحة إجمالية تبلغ 1070 كم².
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، بأن يكون قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.
وتتضمن المواقع منها 4 مواقع في منطقة مكة المكرمة، تشمل موقع "وادي الليث" الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 243 كيلومتراً مربعاً، غنية بالنحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع "جبل بيضان" الذي تبلغ مساحته 244 كيلومتراً مربعاً، يحتوي على رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص، إضافة إلى موقع "أم حجلان-معملة" الواقع على مساحة 78 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على معادن النحاس والرصاص والذهب، وموقع "جبل الدعمة" الذي يحتوي على رواسب خام الفضة والرصاص والزنك، وتبلغ مساحته 210 كيلومتراً مربعاً.
وتشمل المواقع المطروحة 3 مواقع في منطقة الرياض، منها موقع "جبل الخلة - شمال"، على مساحة تتخطى 98 كيلومتراً مربعاً، تحتوي على رواسب الزنك والفضة والرصاص، وموقع "جبل الخلة - جنوب"، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الزنك والرصاص والفضة، إلى جانب موقع "جبل صبحا"، على مساحة تبلغ 171 كيلومتراً مربعاً، تحتوي على رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأتاحَت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة السابعة في شهر ديسمبر القادم.
وشددت الوزارة على أن المنافسات تراعي تقييم معايير الجدارة والقدرة الفنية للمتنافسين، وتركّز (70%) من معايير التقييم على برنامج العمل والقدرة الفنية، فيما تعتمد (30%) من المعايير على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق معايير الحكومة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
ودعت المستثمرين والمهتمين إلى زيارة منصة "تعدين"؛ للاطلاع على مذكرة المعلومات، والتي توضح كافة إجراءات المنافسة، إضافة إلى تحميل جميع التقارير الفنية والجيولوجية للمواقع المطروحة للمنافسة.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أطلقت سابقاً؛ برنامجاً لتمكين الاستكشاف التعديني، يقدم حزمة من الحوافز التي تقلّل المخاطر على شركات الاستكشاف التعديني في المراحل الأولى من مشروعاتها، إضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، بأن يكون قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.
ثروات تعدينيةأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة، تحتوي على ثروات تعدينية نوعية ومعادن ثمينة تتضمن معادن أساس، مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، في عدة مواقع مختلفة من المملكة.
وتتضمن المواقع منها 4 مواقع في منطقة مكة المكرمة، تشمل موقع "وادي الليث" الممتد على مساحة تقدر بأكثر من 243 كيلومتراً مربعاً، غنية بالنحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع "جبل بيضان" الذي تبلغ مساحته 244 كيلومتراً مربعاً، يحتوي على رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص، إضافة إلى موقع "أم حجلان-معملة" الواقع على مساحة 78 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على معادن النحاس والرصاص والذهب، وموقع "جبل الدعمة" الذي يحتوي على رواسب خام الفضة والرصاص والزنك، وتبلغ مساحته 210 كيلومتراً مربعاً.
وتشمل المواقع المطروحة 3 مواقع في منطقة الرياض، منها موقع "جبل الخلة - شمال"، على مساحة تتخطى 98 كيلومتراً مربعاً، تحتوي على رواسب الزنك والفضة والرصاص، وموقع "جبل الخلة - جنوب"، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الزنك والرصاص والفضة، إلى جانب موقع "جبل صبحا"، على مساحة تبلغ 171 كيلومتراً مربعاً، تحتوي على رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
تقديم العروضوأشارت الوزارة إلى أن مرحلة تقديم العروض على الرخص المطروحة بدأت من منتصف شهر أكتوبر 2024، وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر 2024، كموعد نهائي لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة.
وأتاحَت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة السابعة في شهر ديسمبر القادم.
وشددت الوزارة على أن المنافسات تراعي تقييم معايير الجدارة والقدرة الفنية للمتنافسين، وتركّز (70%) من معايير التقييم على برنامج العمل والقدرة الفنية، فيما تعتمد (30%) من المعايير على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق معايير الحكومة والشفافية والاستدامة والمسؤولية البيئية والمجتمعية.
ودعت المستثمرين والمهتمين إلى زيارة منصة "تعدين"؛ للاطلاع على مذكرة المعلومات، والتي توضح كافة إجراءات المنافسة، إضافة إلى تحميل جميع التقارير الفنية والجيولوجية للمواقع المطروحة للمنافسة.
يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، أطلقت سابقاً؛ برنامجاً لتمكين الاستكشاف التعديني، يقدم حزمة من الحوافز التي تقلّل المخاطر على شركات الاستكشاف التعديني في المراحل الأولى من مشروعاتها، إضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال.