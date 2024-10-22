تركي الشدادي يكشف لسيدتي عن شخصيته بمسلسل خريف القلب ويتوقع أن العمل سيشد المشاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - كشف الفنان تركي الشدادي لسيدتي أثناء تواجده بحفل إطلاق مسلسل خريف القلب بحضور أبطال العمل وصناعه عن الشخصية التي سيجسدها بالعمل قائلاً: "أجسد بالمسلسل شخصيه مشاري وهو شاب في العشرين من عمره، من صفاته أنه مغامر يحب إثبات وجوده دائماً، وهو شاب أيضاً مراهق، تنقلب حياته بعد أن يكتشف سراً خطيراً حول شقيقته التي تربت معه وأحبها كثيراً أنها ليست شقيقته الحقيقية".

وعند سؤالنا له أن هذا ثاني تجربة له بالأعمال الطويلة وهل يحب العمل بمثل هذا النمط من الأعمال قال الشدادي: "صحيحح أنني عملت سابقاً مسلسلاً طويلاً ذا مواسم متعددة امتدت حلقاته إلى 750 حلقة وأحببت العمل وهو مسلسل الميراث، ولكن تجربتي بمسلسل "خريف القلب" أستطيع أن أقول عنها تجربة مختلفة تماماً عن عملي السابق، وكذلك مميزة؛ لأنني شاركت مع أسماء كبيرة لها ثقلها، وكذلك القصة مختلفة وبهذا المسلسل كان لي مساحة كبيرة بالعمل، واستطعت أن أقدم كل شيء به، وأخرجت جميع طاقاتي بالعمل وهذا أسعدني كثيراً".

وعن توقعاته للعمل قال الشدادي: "أتوقع أن قصة "خريف القلب" ستشد المشاهد، وأداء الفنانين سيعجب الجمهور، وفريق العمل ضم نخبة من النجوم تم اختيارهم بعناية لذلك أتوقع له المشاهدة والنجاح بإذن الله".

مسلسل "خريف القلب"

أعمال سابقة لتركي الشدادي

" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني،، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.قدم الفنانعدد من الأعمال، من أبرزها مسلسل "بعد حين" من ﺇﺧﺮاﺝ مروان بركات، ﺗﺄﻟﻴﻒ حميد المدني، ومن بطولة الفنان أحمد شعيب، إبراهيم الزدجالي، العنود سعود، جيسي عبدو، سمية رضا، شعيفان محمد العتيبي. مسلسل "سكة سفر" من ﺇﺧﺮاﺝ أوس الشرقي، من ﺗﺄﻟﻴﻒ عماد وناس، سعد عبدالعزيز، صالح أبو عمرة، محمد الشهري، ناصر الربيعان، خيرية نظمي، إبراهيم الحساوي. مسلسل "الميراث" من إﺧﺮاﺝ تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، ومن بطولة الفنانة هند محمد، عبدالعزيز السكيرين، محمد الحجي، تركي الكريديس، عبدالله القحطاني، نور حسين، الكابتن ريما، سماح زيدان. مسلسل "رشاش" ﺇﺧﺮاﺝ كولين توج، ﺗﺄﻟﻴﻒ توني جوردن، وبطولة الفنان يعقوب الفرحان خالد يسلم، نايف الظفيري، فايز بن جريس، سمية رضا، عبدالله البراق. مسلسل "أربعيني في العشرين" من ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف بدر الدين، ومن بطولة عبدالله السدحان، أحمد شعيب، مها عبدالله، مريم الغامدي، شيماء سبت، بندر باجبع. وكذلك مسلسل "العاصوف" بموسمه الثالث، من بطولة الفنان ناصر القصبي، عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، ريماس منصور، وأمينة العلي.

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