اتفاقية بين مؤسستي الملك خالد وصالح كامل الإنسانية لمسح جودة التغذية

وقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الأميرة نوف بنت محمد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية الأستاذ همام زارع، على هامش ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي 2024 في الرياض، مذكرة تعاون تمويل مشترك؛ لتنفيذ دراسة مسحية حول جودة التغذية في المملكة، لفهم واقع أنماط التغذية بين شرائح المجتمع وأفضل طرق توجيه الاستثمارات الخيرية والتنموية في مجال الغذاء للفئات التي يخدمها القطاع غير الربحي على ضوء البيانات والأدلة والبراهين، وتغطي الدراسة جوانب مختلفة كالأمن الغذائي والمائي وواقع العطاء والتطوع في المجتمع السعودي.

ويستقطب ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي أكثر من ألف مشارك سنوياً؛ لمناقشة فرص وتحديات نمو القطاع غير الربحي، ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة التطورات الرقمية والمجتمعية، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة في المنظمات غير الربحية وصولاً لمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5%؜ بحلول عام 2030م.

يذكر أن مؤسسة الملك خالد أُنشئت عام 2001م بصفتها مؤسسة مَلَكية وطنية غير ربحية مستقلة، تسعى لتحقيق رؤيتها المتمثلة في خلق مجتمع سعودي فرصه متكافئة وبيئته مستدامة، سعياً لتحقيق الازدهار عبر حشد أصحاب المصلحة وتمكينهم من خلال الاستثمار الاجتماعي، وبناء القدرات، وتصميم السياسات وكسب التأييد.

كما تعتبر مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية مؤسسة غير ربحية تبادر في دعم حلول أصيلة ومبتكرة؛ للمساهمة في بناء مجتمع منتج ومتكافل، من خلال مجموعة من الأهداف الإستراتيجية بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتهتم المؤسسة ضمن أهدافها الإستراتيجية بسلامة التغذية للمجتمع، وتحديد الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير الوجبات الجاهزة، وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، بما يحقق التكامل الاجتماعي.