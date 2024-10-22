ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله ولي العهد

كما كان في الاستقبال نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، وسفير الأردن لدى المملكة هيثم أبو الفول.
وقد وصل بمعية ملك الأردن، ولي اعالأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأستاذ أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك المهندس علاء البطاينة، ومدير مكتب ولي عهد الأردن الدكتور زيد بقاعين.
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