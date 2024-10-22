شاهدوا كيف احتفلت فاطمة الطباخ بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - احتفلت الفنانة فاطمة الطباخ بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، حيث قامت بنشر فيديو خاص لها وهي تضع اللمسات الأخيرة لمكياجها، وظهرت بإطلالة جميلة وهي ترتدي فستاناً أسود وممسكة بيدها باقة من الزهور، ثم أمسكت بيدها كعكة وضعت عليها عدداً من الشموع حُملت على شمعدان، وأطفأت الشموع، ثم أخذت باقة الورد وأمسكتها من جديد بيدها وهي مبتسمة، وعلقت على الفيديو وكتبت: "كل عام وأنا بخير وصحة وحب وراحة وأمان، وبركة ونجاح ومدد مو عدد وانتوا بعد، 22/10#".

بعدها شكرت من قام على إطلالتها ومن أخرج لها الفيديو الذي نشرته. وانهالت عليها التهاني من قبل متابعيها والفنانين والفنانات، وتمنوا لها عمراً وأماني جميلة.

آخر عملين عُرضا لفاطمة الطباخ

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فاطمة الطباخ في سطور

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كان آخر عمل عُرض للفنانة فاطمة الطباخ هو مسلسل "مرضي ودحام" وهو مسلسل كوميدي، تدور أحداثه حول "مرضي" و"دحام"، والمشاكل التي يقعان بها، وهو من إخراج عبدالله العراك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري، ومن بطولة الفنان عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج،، وإيمان فيصل. ومسلسل "من كثر حبي لك" يتحدث عن حب ومودة، وزيجات، وحالات طلاق، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، ﺗﺄﻟﻴﻒ نور البدري، ومن بطولة إبراهيم الحربي، حمد العماني،، شوق الهادي، نور الشيخ، خالد الشاعر.هي ممثلةٌ ومذيعةٌ، حصلت على شهادة الماجستير في النقد والأدب المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، وبدأت مسيرتها المهنية في الإذاعة، وقدَّمت عديداً من البرامج، وفي 2006 شاركت في مسرحية "خارج من منطقة التغطية"، لتتوالى أعمالها المسرحية، منها "الفارس وأميرة الغابة"، "عنبر و11 سبتمبر"، "سعاد"، "كيري ميري"، بينما يبرز من مسلسلاتها "تو النهار"، "بنات الجامعة"، "البيت بيت أبونا"، "جمان"، "الجوهرة"، "الناجية الوحيدة"، "مجاريح"، "نهاية فراق"، "مرضي ودحام"، و"من كثر حبي لك".

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