شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 من جنوده في قصف إسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة 380 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 42603 خطر تفشي الكوليرا.. الحرب أضرت بإمدادات المياه النظيفة في لبنان

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اللبناني مقتل ثلاثة من جنوده في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في جنوبي لبنان.كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل" قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الحرب الدائرة في لبنان أضرت بكيفية الحصول على إمدادات المياه النظيفة.وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" خطورة تفشي مرض الكوليرا.وأشارت إلى حدوث هذا بسبب الافتقار لمياه الشرب النظيفة على طول الخط الأزرق بين دولة الاحتلال ولبنان، الذي يخضع لمراقبة اليونيفيل.