شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لبنانية تنفي وجود دبابات إسرائيلية على الحدود في الوقت الراهن والان نبدء بالتفاصيل

هجوم بري محدود

إخلاء الضاحية الجنوبية

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرة منازلهم، في نداء صدر مساء الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال جيش الاحتلال إن الأشخاص الذين يعيشون في المباني المشار إليها على خريطة وزعت في هذه المنشورات تقع بالقرب من منشآت حزب الله، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيشن عمليات قوية ضد هذه المنشآت.

وطلب مغادرة السكان في نطاق 500 متر من هذه المنشآت على الفور لأسباب أمنية، حسبما ذكر المنشور.

وجاء هذا التحذير وسط مخاوف واسعة من تصعيد آخر بين البلدين، بعد أن شنت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق على أهداف عبر لبنان الأسبوع الماضي.

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الدمام - شريف احمد - نفت مصادر أمنية لبنانية وجود دبابات إسرائيلية بالقرب من الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان في الوقت الراهن، وسط مخاوف من أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري.وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن مصادر أمنية في لبنان، أن الدبابات الإسرائيلية لم تقترب حتى الآن من الخط الأزرق في جنوب لبنان.وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة بالقرب من نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمال الحدود، وسُمع دوي طائرات مقاتلة إسرائيلية في جنوب لبنان.وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، في وقت سابق من يوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعزمها شن هجوم بري محدود قد يبدأ قريبا في لبنان.ووفقا لتقارير شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤول حكومي أمريكي، فإنه من المقرر أن تبدأ العملية في غضون الساعات القليلة المقبلة.ولم يؤكد الرئيس الأمريكي جو بايدن تلك التقارير بشكل مباشر في حديثه مع الصحفيين.