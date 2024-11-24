الخليج اليوم .. وزير الخارجية المصري لولي عهد الكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في زيارته للكويت اليوم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وحمّله رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمير الكويت.

وشدد وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وفق بيان وزارة الخارجية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن عبدالعاطي، نقل تحيات الرئيس السيسي، إلى شقيقه أمير دولة الكويت وولي عهده، ونقل رسالة شفهية أكد من خلالها عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأوضح المتحدث، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الروابط العميقة بين مصر والكويت، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب.

وأبدى الوزير المصري، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته، مشيرا إلى تطلع الجانب المصري للحفاظ على دورية انعقاد كل الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

وذكر المتحدث، أن عبدالعاطي، أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا بإمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالكويت.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري، قد توجه إلى الكويت مساء أمس السبت، "في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين"، بحسب وزارة الخارجية.

وذكرت الوزارة، أن زيارة عبدالعاطي، ستشهد عقد لقاءات مع كبار المسئولين الكويتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.