بدء تسجيل 227,778 قطعة عقارية بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والقطيف

أعلن السجل العقاري اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 227,778 قطعة عقارية في 79 حيًّا بمدينة الدمام و 32 حيًّا بمحافظة الخبر، و 8 أحياء بمحافظة القطيف.

ويشمل التسجيل في مدينة الدمام الأحياء التالية: (بدر، أحد، الجلوية، الخضرية، العنود، الأثير، النور، الضباب، الفيحاء، الصناعية، غرناطة، المحمدية، ضاحية الملك فهد، القادسية، الرابية، الأمانة، الشروق، الدانة، الفرسان، البحيرة، العزيزية، الجوهرة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، القصور، الحرس الوطني، الجامعة، الدانة الجنوبية، القشلة، الدوحة الشمالية، غرب الظهران، الدوحة الجنوبية، الدانة الشمالية، الوسام، حي صناعية الظهران، الإسكان الشمالي، العروبة الجنوبي، الحزم، الإسكان الجنوبي، العروبة الشمالي، الجود، جزء من حي الشعلة، المطار، الهضبة، الصناعية الثانية، الخدمات المساندة، القزاز، الدواسر، الشاطئ الشرقي، النخيل، العدامة، البديع، الخليج، الحمراء، الأمير محمد بن سعود، العمامرة، الطبيشي، المزروعية، البادية، الزهور، الربيع، السلام، السوق، الناصرية، الشاطئ الغربي، الحسام، الصدفة، الخالدية الجنوبية، النسيم، ميناء الملك عبدالعزيز، النورس، السيف، الراكة الشمالية، الخالدية الشمالية، الصفا، مدينة الملك فيصل الجامعية، الفنار، شاطئ نصف القمر، غرب العزيزية).

فيما يشمل التسجيل في محافظة الخبر الأحياء التالية: (ابن سيناء، الخبر الجنوبية، الثقبة، البندرية، الراكة الجنوبية، الحزام الأخضر، التحلية، الجسر، الكورنيش، العقربية، البستان، الحزام الذهبي، الجوهرة، الهدا، الخزامى، العليا، الحمراء، التعاون، الساحل، الروابي، قرطبة، اليرموك، مدينة العمال، الإسكان، الخبر الشمالية، صناعية الثقبة، الأندلس، أشبيليا، البحر، الخور، صناعية الفوازية).

ويشمل التسجيل بمحافظة القطيف الأحياء التالية: (الزهور، حي الأوجام، حي التلال، حي الفيحاء، حي الروابي، حي النهضة، حي الريحان، حي المها) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 27 فبراير 2025م الموافق 28 شعبان 1446هـ، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

ودعا السجل العقاري مُلّاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاريrer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات. وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.