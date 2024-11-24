صرف 261 مليون ريال مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة. وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة قد بلغ (261,329,251) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (139,188) طنًا، وذلك لعدد (413) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.917,128,486) ريالًا، وذلك لكمية (1,070,220) طنًا، لعدد (3,766) مزارعًا. ونظراً لإقفال الموسم، دعت الهيئة المزارعين الذين لم يقفلوا حساباتهم حتى تاريخه بسرعة الإقفال ليتسنى إيداع الدفعة الأخيرة، وذلك قبل موعد إيقاف الصرف للعام المالي الحالي.



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