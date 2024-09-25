شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثث 13 مهاجرًا غير شرعي في تونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انتشلت السلطات التونسية اليوم 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قبالة سواحل ولاية المهدية شرق البلاد.
وأوضح متحدث باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا "جرى العثور أمس على 13 جثة لفظها البحر على سواحل محافظة المهدية". للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح متحدث باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا "جرى العثور أمس على 13 جثة لفظها البحر على سواحل محافظة المهدية". للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
إيقاف 50 مهاجرًا.. #تونس تحبط 3 عمليات هجرة غير شرعية#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 1, 2024
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