انتشال جثث 13 مهاجرًا غير شرعي في تونس

الدمام - شريف احمد - انتشلت السلطات التونسية اليوم 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة قبالة سواحل ولاية المهدية شرق البلاد.وأوضح متحدث باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا "جرى العثور أمس على 13 جثة لفظها البحر على سواحل محافظة المهدية". للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يذكر أن أكثر من 1300 مهاجر غير شرعي كانوا في طريقهم نحو السواحل الأوروبية لقوا حتفهم عام 2023 إثر غرق قواربهم قبالة السواحل التونسية.