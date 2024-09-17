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العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء وجرحى من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

العدوان على غزة

وتزامن ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة والذي تعرض لقصف مكثف طال العديد من المنازل المكتظة بالسكان في المخيم، ما أدى لاستشهاد وإصابة وفقدان العشرات من الفلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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