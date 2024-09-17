شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء وجرحى من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وتزامن ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة والذي تعرض لقصف مكثف طال العديد من المنازل المكتظة بالسكان في المخيم، ما أدى لاستشهاد وإصابة وفقدان العشرات من الفلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.