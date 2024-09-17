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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء وجرحى من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء وجرحى من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.