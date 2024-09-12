شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تحذر من مخططات إسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات للمستوطنين تهدف للنيل من المسجد الأقصى المبارك، بطرق متعددة وخطيرة، تتعدى التقسيم الزماني والمكاني.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن مخططات المنظمات والجمعيات الاستيطانية هدفها المس بشكل مباشر بالأقصى.

وأشارت إلى وجود اتصالات مع الدول العربية والإسلامية، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف استهداف الاحتلال للأقصى، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

