شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مغالق الخشب فى الشرابية وإجراء عمليات التبريد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، والذي بدأ فجر اليوم الثلاثاء.

ويواصل رجال الحماية عمليات التبريد، لمنع تجدد الحريق مرة أخرى، في الوقت الذي بدأ فيه رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحريق، وتحديد حجم الخسائر.



وتواجد عدد من قيادات محافظة ومديرية أمن القاهرة، منذ تلقي البلاغ، لمتابعة جهود محاصرة النيران، حيث واجه رجال الحماية صعوبة في محاصرتها لكون المنطقة تحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب، كما تواجد عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحريق، لتقديم الإسعافات اللازمة لأي مصاب، خاصة مع انتشار الدخان بشكل مكثف، بالإضافة إلى أن مغالق الخشب التي اشتعل بها الحريق تقع وسط منطقة سكنية.



وفصل مسؤولوا محافظة القاهرة الكهرباء عن المكان، لحين محاصرة الحريق، كما تم، إخلاء الشوارع المحيطة من الإشغالات لتسهيل وصول سيارات الإطفاء.



تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق هائل بمغالق الأخشاب، في عزبة الورد بالشرابية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.



