شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالديوان الأميرى القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الديوان الأميرى القطري، وكان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الديوان الأميرى القطري، حيث كان فى استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي. قالت وزارة الصحة والسكان إن تراجع معدلات الزيادة السكانية يعمل على تحسين الخصائص السكانية. أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال. ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، حيث شهد الاجتماع اعتماد قرارات وتوصيات بشأن الإجراءات الإدارية التنظيمية للصندوق. محلل كويتى لليوم السابع: أزمة غزة وتنمية الاستثمارات الكويتية فى مصر على طاولة نقاش القيادتين اليوم أكد الكاتب والمحلل السياسى الكويتى الدكتور عايد المناع، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت هى زيارة شقيق إلى شقيقة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشار إلى لقاء الرئيس السيسى والأمير مشعل ستتناول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يأتى فى الصدارة قضضية غزة وسبل الضغط بالتنسيق مع الخليج على الإدارة الأمريكية لتكون متوازنة فى هذا الملف وتثبيت الموقف الرافض لتهجير الفلسطيين من أرضهم أكدت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت، ليست مجرد زيارة رسمية، بل هى رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد متانتها فى وجه كل التحديات، إذ تعد مصر أحد أعمدة الأمن القومى العربى، وشريكا أساسيا للكويت في قضايا المنطقة ومصيرها المشترك. "السياسة" الكويتية: زيارة الرئيس السيسى رسالة واضحة تعكس عمق العلاقات محلل كويتى لليوم السابع: أزمة غزة وتنمية الاستثمارات الكويتية فى مصر على طاولة نقاش القيادتين اليوم وزيرة التضامن: تمكين الأسر المشمولة بمظلة الدعم للخروج من دائرة الفقر محافظة الجيزة: إجمالى المساحة المنزرعة قمحا بالمحافظة هذا العام 29149 فدانا وزارة الصحة: انخفاض معدلات الاحتياجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بالديوان الأميرى القطرى

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك في إطار تسهيل عمليات استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. ضباط بالموساد وأطباء احتياط بالجيش الإسرائيلى يطالبون نتنياهو بوقف حرب غزة استمرارا للانتفاضة الإسرائيلية ضد نتنياهو، طالب أكثر من 250 من الضباط المتقاعدين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد" و150 طبيباً بقوات احتياط الجيش الإسرائيلى بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين والوحدة 8200 وسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلى. توفي الكاتب البيروفي الشهير الحائز على جائزة نوبل للأدب وأحد أعلام الأدب في أمريكا اللاتينية ماريو فارجاس يوسا عن عمر يناهز 89 عاما. وفاة الكاتب الشهير ماريو فارجاس يوسا.. الحاصل على جائزة نوبل ضباط بالموساد وأطباء احتياط بالجيش الإسرائيلى يطالبون نتنياهو بوقف حرب غزة

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