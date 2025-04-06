شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد صرف معاشات أبريل 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الصرف أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصري.

على جانب آخر، تلزم اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بإنشاء ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون، ونصت المادة 10، من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعى لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون على أن يتضمن هذا الملف البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وحساب أى التزام قد يتحمل به المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون، كما يمكنها مـن تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق إحدى حالات الاستحقاق وفقا للقانون.