شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

هنأت سفارة روسيا بالقاهرة المصريين بحلول عيد الفطر المبارك، وتقدمت السفارة بأطيب التهانى والأمنيات والتحيات بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عبد الفطر المبارك، وأعربت عن تمنياتها بدوام الصحة والسعادة والسلامة والازدهار.

وفى وقت سابق صباح اليوم، أدى أكثر من 80 ألف مسلم صلاة عيد الفطر اليوم في مسجد موسكو الكبير ورحابه، بحسب ما ذكرت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا.

وقال مصر فى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا إن عدد المصلين في صلاة عيد الفطر قد تجاوز ،اليوم الأحد، بالمسجد والمجمع الإسلامي المحيط به والشوارع المجاورة أكثر من 80 ألف مسلم، بينما تتسع قاعة المسجد الرئيسية لحوالي 10 آلاف مصل، فيما لم يتم تسجيل أي مخالفات للنظام العام".

وأشار إلى أن الشوارع التي تم إغلاقها أمام السيارات لإتاحة وصول المصلين إلى المسجد، عادت للعمل بشكل طبيعي فور انتهاء الصلاة.

وتابع: "نشكر سكان موسكو وضيوف العاصمة على تفهمهم، كما نعبر عن امتناننا لسلطات العاصمة والشرطة والمتطوعين على العمل المنظم والجيد الذي أدوه لتأمين أفضل الظروف للمصلين".