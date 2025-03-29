أخبار مصر.. هيئة الإسعاف تخصص 675 مركبة إسعافية لتأمين شعائر صلاة العيد

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.

هيئة الإسعاف تخصص 675 مركبة إسعافية لتأمين شعائر صلاة عيد الفطر

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة التأمين الإسعافية لاحتفالات عيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كشف فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال إجازة عيد الفطر ودرجات الحرارة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من اليوم السبت 29 مارس 2025 إلى الثلاثاء 1 أبريل 2025، ومتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال إجازة عيد الفطر ودرجات الحرارة الصحة الفلسطينية: 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على غزة

محافظ الجيزة: تجهيز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا