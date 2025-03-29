شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. هيئة الإسعاف تخصص 675 مركبة إسعافية لتأمين شعائر صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفعيل خطة التأمين الإسعافية لاحتفالات عيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..أردوغان يهنئ الرئيس السيسى هاتفيًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعباً بدوام الاستقرار والتقدم.
جرى اتصال هاتفي يوم أمس الجمعة، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ،وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد، مضيفًا أن الفترة المقبلة هي بمثابة مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.وزير المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكل المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية، حيث يساهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل. وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة وربطها المباشر بغرف العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي حالات طوارئ وإرسال تقارير دورية لسرعة التدخل مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية طبقا لتداعيات الأحداث.
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.هيئة الإسعاف تخصص 675 مركبة إسعافية لتأمين شعائر صلاة عيد الفطر
أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة التأمين الإسعافية لاحتفالات عيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.محافظ الجيزة: تجهيز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوى المحافظة تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
كشف فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس طوال إجازة عيد الفطر ودرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من اليوم السبت 29 مارس 2025 إلى الثلاثاء 1 أبريل 2025، ومتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة الى حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
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