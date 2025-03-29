أخبار مصر.. المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريح وزير المالية، عن موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي القضايا الإقليمية التى تهم البلدين
جرى اتصال هاتفي يوم أمس الجمعة، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى ،وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد، مضيفًا أن الفترة المقبلة هي بمثابة مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.وزير المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
دعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في بيان صادر عنها المستثمرين ورجال الأعمال وكل المصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية في مصر نظرا للميزات الكبيرة الذي يتمتع به هذا المجال والذي يشهد تطورا كبيرا في مصر خلال الفترة الحالية، حيث يساهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل. وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة وربطها المباشر بغرف العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أي حالات طوارئ وإرسال تقارير دورية لسرعة التدخل مع التأكيد على جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة التنفيذية طبقا لتداعيات الأحداث.
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة للمقاولات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بداية من من اليوم السبت ولمدة 5 أيام.تصديري الملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
كشف فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية وافقت على تخصيص مساحة 5.5 مليون متر مربع في محافظة المنيا لإنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك في إطار خطة طموحة لرفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 921 شهيدا و2054 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".الطقس اليوم السبت 29-3-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 29 مارس 2025 الموافق 29 رمضان، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، وطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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