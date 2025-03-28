شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء بعد الاعتداء على مدير عيادة النصر: جريمة لا تسامح معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء الذي تعرض له مدير عيادة النصر بحلوان أثناء تأدية عمله، حيث قام أحد المترددين بالاعتداء علي الطبيب وإصابته، وتم التدخل الطبي واستقرار حالة الطبيب الآن.

وتؤكد نقابة اطباء القاهرة أن الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها وضمان محاسبة المعتدين.

في هذا السياق، أشاد مجلس النقابة بإقرار قانون المسؤولية الطبية الجديد من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، مع فرض عقوبات رادعة على أي اعتداءات تطال الطواقم الطبية، وبعد استقرار حالة الطبيب المعتدي عليه يعرض علي النيابة لاستيفاء أقواله في حادث الاعتداء عليه.

وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة أنه يتابع عن كثب تنفيذ القانون الجديد لضمان حماية حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التنفيذ الفعلي لعقوبات الاعتداء على الفرق الطبية، وعدم الاكتفاء بالتشريعات دون تطبيق حازم.

كما تجدد النقابة ومجلسها المطالبة للجهات المعنية بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام الأطباء ودورهم الإنساني، مشيرةً إلى أن تكرار هذه الحوادث يؤدي إلى تفاقم أزمة هجرة الأطباء خارج مصر، ما يُشكّل خطرًا كبيرًا على مستقبل المنظومة الصحية.

وأكدت النقابة أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان، وأنها تتابع مجريات التحقيق لضمان محاسبة المعتدي، مشددة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن كرامة الأطباء وحقوقهم المهنية.