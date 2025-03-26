شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 26 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 26-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:16 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م

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