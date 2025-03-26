شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 26 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 26-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
وقت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:58 م
وقت صلاة العشاء 7:13 م
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
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