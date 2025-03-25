شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: نرفض وكالة تهجير الفلسطينيين.. والمغادرة الطوعية مخالفة للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، رفضه القاطع لإنشاء إسرائيل وكالة خاصة لـ تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيدًا بالموقف المصري الرافض لهذا المخطط، والذي جاء في إطار إدانة رسمية من الدولة المصرية.

وأعرب الاتحاد عن استيائه من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لمخطط التهجير، رغم الموقف العربي الموحد الرافض له، وتأكيد القمة العربية بالقاهرة على دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.

كما شدد الاتحاد على أن جميع عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن ما تروج له إسرائيل تحت مسمى "المغادرة الطوعية" هو مغالطة صريحة تخالف الواقع، حيث يتم فرض التهجير تحت نيران القصف والحصار، ومن خلال سياسة التجويع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأدان الاتحاد مصادقة إسرائيل على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرًا ذلك استمرارًا لانتهاك حقوق الفلسطينيين وتصعيدًا خطيرًا للاستيطان.

كما أشاد بموقف مصر الداعي إلى تحرك دولي عاجل، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتبني موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على تطبيق مقررات الشرعية الدولية، بما يضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



