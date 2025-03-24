شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد العمال": مصر لم ولن تغير موقفها الرافض لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عن استنكاره الشديد للشائعات والأكاذيب التى تروجها وسائل إعلامية، والتى تهدف إلى تشويه صورة مصر ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد البدوى فى تصريحات صحفية له اليوم، على أن مصر لم، ولن تغير موقفها الرافض القاطع لمحاولات التهجير القسرى او الطوعى للفلسطينيين، مشددا على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولى والإنساني، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار فى المنطقة.

كما نفى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشكل قاطع المزاعم التى تربط بين قبول مصر بمحاولات التهجير، المرفوضة قطعياً، وبين أى مساعدات اقتصادية يتم ضخها إليها، مؤكداً أن مصر لا تساوم على مبادئها وثوابتها الوطنية والقومية.

وأشار إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة، تتمثل فى اعتبار القضية الفلسطينية قضية أمن قومى مصري: حيث أن استقرار المنطقة وسلامتها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك فإن مصر ترفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني: ودعم حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد أن مصر متمسكة بالسلام العادل والشامل باعتباره الخيار الاستراتيجى لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة والموضوعية فى تناولها للقضية الفلسطينية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تهدف إلى تضليل الرأى العام.

كما دعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام حقوق الفلسطينيين.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على وقوف عمال نصر، بكل قوة خلف القيادة المصرية فى مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل الحرية والاستقلال.