شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، الأربعاء، مع الدكتور دوتو بيتيكو نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة التنزانى.

أشار الوزير عبد العاطى إلى خصوصية العلاقات المصرية التنزانية والتطور المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات خاصة خلال السنوات الأخيرة، ومنذ قيام الرئيسة "د. سامية صلوحو حسن" بزيارة مصر في نوفمبر 2021 وما شهدته من فعاليات هامة والتوقيع على عدد من الأطر التعاقدية، وشدد على الأهمية التي توليها القيادة المصرية للانتهاء من تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريرى" مشيداً في هذا الصدد بقدرة شركة التحالف المصرى في إنجاز المشروع التنموي العملاق في مدة زمنية غير مسبوقة، مرحباً بالاقتراب من التسليم النهائي للمشروع.

أشاد وزير الخارجية بما تشهده حركة التجارة والاستثمار بين البلدين من تزايد خلال السنوات الأخيرة، مسلطاً الضوء على اصطحابه لوفد رفيع المستوى من رجال الاعمال من القطاعات المختلفة خلال الزيارة لاستشراف الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية، بالإضافة إلى تطوير التعاون الثنائي مع تنزانيا لاسيما في مجال الطاقة سواء التقليدية أو الجديدة والمتجددة.