شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد القطارات فى عيد الفطر المبارك، حيث قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10 كالآتى:

تشغيل قطارى 2041/2040 بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى:-

تشغيل قطار تالجو برقم 2040 من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4 يقوم من القاهرة 20.15 يصل أسوان 8.10.

تشغيل قطار تالجو برقم 2041، من يوم 26-3، من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 16.50 يصل القاهرة 4.50.

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1942 /1943 بين القاهرة / أسوان والعكس:

- تشغيل قطار مكيف اسبانى مطور رقم 1942/ من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، ويقوم من القاهرة 22.50 يصل أسوان 11.50.

- تشغيل قطار مكيف أسبانى مطور برقم 1943، من يوم 26-3، من أسوان / القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 18.00 يصل القاهرة 6.50

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة / أسوان والعكس:

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1938 يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، يقوم من القاهرة 21.50 يصل أسوان 10.05

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1939، يوم 26- 3، من أسوان إلى القاهرة حتى 11-4، يقوم من أسوان 22.30 يصل القاهرة 11.15