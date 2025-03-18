شكرا لقرائتكم خبر عن 150 شهيدا فلسطينيا ومئات المصابين فى غارات إسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة ل 150 شهيد وسقوط المئات من المصابين، الثلاثاء، في غارات اسرائيلية مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 100 مقاتلة حربية إسرائيلية في الغارات التي يشنها الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد منظمة حماس في قطاع غزة.



وقال مكتب نتنياهو، ان "ذلك بعد أن رفضت حماس مراراً وتكراراً إطلاق سراح رهائننا، ورفضت كل العروض التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء."



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاليا هجمات على أهداف متفرقة في جميع مناطق قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن- الأحياء والأموات.

وقد عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي الخطة العملياتية في نهاية الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي.