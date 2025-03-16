شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وصول الموجة الحارة إلى ذروتها.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..نشاط رئاسى مكثف خلال النصف الأول من مارس
نشرت رئاسة الجمهورية، تقريرًا مصورًا لأبرز الأنشطة والفعاليات والاجتماعات التى عقدها وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النصف الأول من شهر مارس الجارى.
تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع والذي يبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه.
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للوزارة، تعد رائدة الصناعات الهندسية وصناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط، مضيفًا أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية مثل القيام بأعمال المعالجة الحرارية والسطحية لتحسين الخواص الميكانيكية ومقاومة التآكل للمشغولات المعدنية بأبعاد وأحجام كبيرة، جاء ذلك خلال جولته التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 100 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور السياسة الوطنية للابتكار، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى قصر العيني في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المستشفى، أدى إلى إعادة الحياة لليد المبتورة، بفضل التعاون والتكامل بين فرق الأطباء متعددة التخصصات.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بلدة ياطر جنوبي البلاد.
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً.
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها اليوم الأحد وغدا الاثنين.
ينضم محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
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