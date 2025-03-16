أخبار مصر.. الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور السياسة الوطنية للابتكار، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا جديدا يعكس التطور المستمر في الرعاية الصحية، حيث نجحت مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ مستشفى قصر العيني في إجراء جراحة معقدة، استغرقت11ساعة، لـ زراعة يد مبتورة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المستشفى، أدى إلى إعادة الحياة لليد المبتورة، بفضل التعاون والتكامل بين فرق الأطباء متعددة التخصصات. أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية: شهيدان جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بلدة ياطر جنوبي البلاد. شهيدان جراء قصف إسرائيلى استهدف سيارة على طريق بلدة ياطر جنوب لبنان كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 3005 دولارات للأونصة قبل الإغلاق عند 2986 دولاراً. كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تصل الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد لذروتها اليوم الأحد وغدا الاثنين. ينضم محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء استعدادا لمباراة إثيوبيا استغرقت 11 ساعة.. تفاصيل نجاح فريق طبى بقصر العينى فى جراحة زراعة يد مبتورةشعبة الذهب والمعادن: 14% ارتفاعاً في أسعار الذهب من بداية 2025تحذير عاجل من الأرصاد.. الموجه الحارة تصل ذروتها والقاهرة الكبرى 33 درجة