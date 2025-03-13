شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن إنشاء 3 كليات جديدة بفرعيها بالوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر عن تحويل فصول الهندسة الزراعية بفرع الجامعة بأسيوط إلى كلية مستقلة باسم: «كلية الهندسة الزراعية بنين بأسيوط» وتتبع فرع الجامعة بالوجه القبلي.

كما تم تحويل الفصول الزراعية بمدينة السادات إلى كلية مستقلة باسم: «كلية الزراعة للبنين بالسادات»، وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحري.

كذلك إنشاء كلية العلوم للبنات بأسيوط، ومقرها الجناح البحري بالدور الرابع العلوي بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات.

وبهذه المناسبة تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بالتهنئة إلى منسوبي الكليات الثلاث، داعين الله-تعالى- أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه رفعة الأزهر الشريف جامًعًا وجامعة.

يذكر أن الكليات السابقة أنشئت بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أرقام: (2890- 720- 721) الصادرة في سبتمبر 2024م ومارس 2025م.



