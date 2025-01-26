شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الاكتشاف المبكر لمرض التوحد يساعد في تحسين مهارات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية التعايش مع مرض التوحد، وقالت إن الاكتشاف المبكر يساعد في تحسين مهارات التواصل للطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد أدوية تعمل على تحسين التوحد ويمكن التعايش معه من خلال برامج علاجية لتنمية السلوك والمهارات.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها أطلقت مبادرة رئاسية جديدة للصحة النفسية بعنوان "صحتك سعادة"، لرفع زيادة الوعى بأهمية الصحة النفسية، وتشجيع الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتمكين المواطنين من الحصول على العلاج المناسب.

تتضمن المبادرة حملات توعية عامة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي المجتمعي حول الصحة النفسية، كما تهدف إلى رفع قدرات مقدمي الرعاية الصحية النفسية من خلال برامج تدريبية متطورة لتحسين تشخيص الحالات النفسية وتقديم العلاج الفعّال.