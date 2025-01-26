شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يوجه بسرعة رفع كفاءة أسرة قسم الطوارئ بمستشفى غرب النوبارية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى غرب النوبارية المركزي، بمحافظة البحيرة، وذلك في زيارة مفاجئة، بعد زيارة محافظتي القاهرة والمنوفية، حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الطوارئ بمستشفى غرب النوبارية المركزي، حيث كلف بالتحقيق في عدم تواجد أطباء طوارئ بالقسم، والحالة المتهالكة لأسرة الطوارئ، ووجه بسرعة رفع كفاءتها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الأشعة موجهًا مستشاره لشئون الأشعة، بعمل تقرير مفصل عن الحالة الفنية لجهاز c-arm، للبدء في تشغيله، وهو جهاز من أجهزة التصوير الطبي، حيث يستخدم الجهاز لتصور تشريح (الأجزاء بشكل واضح) للمرضى في غرفة العمليات أثناء الجراحة، كما استجاب الوزير لمطلب مدير الإدارة الصحية بتوفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى، وتشغيل جهاز السونار.

وأشار «عبدالغفار» أن كما تفقد قسم الرعاية المركزة، والذي يعمل بطاقة استيعابية 8 أسرة رعاية مركزية، و2 رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تفقد الحضانة، ووحدة الكلى الصناعية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 24 ماكينة غسيل كلوي، مع الحرص على التحدث مع المرضى للوقوف على رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.



جولة نائب رئيس الوزراء