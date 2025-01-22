شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، منذ قليل، أداء امتحان مادة العلوم، وذلك رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلقت لجنة امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

وبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 18 يناير، حيث يؤدي قرابة 212 ألفًا و778 طالبًا بالجيزة تقييمات الترم الأول داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، وذلك فى مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

وشددت الإدارات التعليمية على رؤساء اللجان الامتحانية بالتصدى لـ محاولات الغش ورصد أي مخالفات من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

وأكدت أن أسئلة الامتحانات تنوعت وخاطبت الفهم والتطبيق والتحليل وموزعة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أن تقييم طلاب الشهادة الإعدادية يعتمد على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام.