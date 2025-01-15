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وزارة الصحة تكشف خطوات هامة للحماية من سرطان عنق الرحم.. تعرفى عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 15 يناير 2025 07:30 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الخطوات التى تحمى من سرطان عنق الرحم وتتضمن:- 

 

1. التوجه للمستشفى لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة.

 

2. الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية.

 

3. الحصول على العلاج في مرحلة الخلايا غير الطبيعية.

 

وقالت، إن سرطان عنق الرحم هو سادس أشهر نوع سرطان بيصيب السيدات.

وأضافت، أن السبب فى 99 % من الحالات  المصابة بسرطان عنق الرحم بسبب  فيروس الورم الحليمي أو HPV .

ونصحت الفتيات من سن 9 سنوات بتلقى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى، كما تنصح السيدات فوق عمر الثلاثين بعمل الفحص.

وقالت: "وزارة الصحة المصرية حاليا فى حملة 100 مليون صحة تقوم بالكشف المجانى عن المرض، لأن الكشف المبكر يساعد على العلاج والتطعيم يمنع المرض من الأساس".

وتابعت التطعيم فى مصر نوعين:

- نوع ثنائى ويكون من سرطان عنق الرحم.

- نوع رباعى ويكون من سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية.


خطوات هامة للحماية من سرطان عنق الرحم

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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