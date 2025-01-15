يازجي من بعبدا: أمام الرئيس عون مسيرة طويلة وشاقة لانقاذ لبنان ولكنه نال ثقة جميع اللبنانيين

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر يازجي، في تصريح له بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، أنه "أمام الرئيس عون مسيرة طويلة وشاقة لانقاذ لبنان ولكنه نال ثقة جميع اللبنانيين وكلنا أمل بلبنان جديد بعهده".
وتابع :"أكدنا للرئيس عون أننا إلى جانبه ونحن نرى أن لبنان قد طوى صفحة وفتح صفحة جديدة وقد انبلج النور".
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