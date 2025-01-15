الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان ناقش مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي سبل التعامل مع تطورات الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنّ "رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي عقد اجتماعًا استراتيجيًا مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا". وأوضح أنّ "الاجتماع ناقش الوضع الإقليمي وسبل التعامل مع التهديدات والتطورات بالشرق الأوسط". وأمس، بحث الرئيس جوزاف عون مع الجنرال مايكل كوريلا، سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني والتحديات الأمنية المشتركة. وكشفت القيادة المركزية الأمريكية أن كوريلا أكد دعمه لاستمرار الشراكة العسكرية القوية مع القوات المسلحة اللبنانية خلال لقائه الرئيس عون، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تقدم آلية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

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