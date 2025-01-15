أشار النائب إبراهيم كنعان، بعد لقاء "اللقاء التشاوري المستقبل" مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في المجلس النيابي، إلى "أننا كنّا أمام شخص منفتح ومستمع، والأهم وجود ارادة سياسية وراء من سيُعيّن بالحكومة للتسهيل وانجاح العهد بخطاب القسم والحكومة".
وأوضح، بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة، أنّ "تجربتنا تؤكد انه لا يكفي الحديث بالعناوين بل التطبيق وهناك حاجة لجرأة وقرار وتنفيذ لاسيما في موضوع الادارة والمال والحسابات المالية وسواها من ملفات اثرناها في لجنة المال والموازنة".
وذكر كنعان أنّ "انقاذ البلد هو الاساس بتعاون الجميع للهروب من النفق المظلم"، مضيفًا "لدي ثقة بأن رئيس الحكومة المكلف مطلع على الملفات وسأكون بتصرفه في أي موضوع يريد الاطلاع عليه من الملفات المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان بعد اللقاء مع سلام: كنا أمام شخص منفتح ومستمع والأهم وجود إرادة سياسية وراء من سيُعيّن بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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