عطية: نريد حكومة ممثلة لكل مكونات البلد كي تكون فعالة وناجحة وعلى مستوى لبنان الجديد

اشار النائب سجيع عطية باسم تكتل الاعتدال الوطني، الى أننا "نريد حكومة ممثلة لكل مكونات البلد كي تكون فعالة وناجحة وعلى مستوى لبنان الجديد ولرئيس الحكومة المكلف نواف سلام نفس انمائي واكد على الانماء المتوازن". واكد أننا "سنشارك في الحكومة، وعنواننا الرجل المناسب في المكان المناسب"، كاشفا أننا "طالبنا بحقيبة وزارية وأؤمن بحكمة رئيس مجلس النواب بري ولا يمكن بناء دولة دون مشاركة الجميع وسلام منفتح على كل الخيارات".

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