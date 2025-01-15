الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وامطار محلية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خلال النهار وتنشط الرياح أحيانا، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية".

واشارت الى أن "الطقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى صباح يوم غد الخميس، حيث يتحول الى متقلب مع بعض الامطار المحلية تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا، ثم يعود ليستقر بدءا من يوم الجمعة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية خلال النهار وتنشط الرياح أحيانا،على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال الفترة المسائية".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى على الساحل دون تعديل يذكر، تنشط الرياح فترة بعد الظهر مع ارتفاع لموج البحر ليتخطى المتر".

واضافت ان "طقس السبت صاف الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار بينما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح أحيانا".