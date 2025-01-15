بري التقى وزير خارجية اسبانيا وبحث معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير خارجية اسبانيا خوسية مانويل الفاريس وبحث معه الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين . كما عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء الخروقات الاسرائيلية المتواصلة لبنود إتفاق وقف اطلاق النار اضافة للوضعين المالي والاقتصادي والتشريعات المتصلة بهما ، وذلك خلال لقائه سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال . وكان رئيس المجلس قد استقبل أيضاً سفير جمهورية بنغلاديش اللواء جافيد تانفير خان في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان .

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