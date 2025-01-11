شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ 175 مشروع فى محافظات الصعيد بتكلفة 24 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم نهوها منذ عام 2022 وحتى تاريخه 175 مشروع بعدد 11 محافظة بصعيد مصر بتكلفة تقارب 24 مليار جنيه ، وتتنوع بين أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري ، وتأهيل وتجديد محطات الرفع ، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى ، والحماية من أخطار السيول ، وتأهيل الترع والمساقى خاصة بنطاق مراكز مبادرة "حياة كريمة" ، وحفر الآبار الجوفية مع التوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية ، وحماية جوانب نهر النيل ، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي ، وصيانة وتحديث نظم إدارة وتشغيل السد العالي.

وأوضح، أنه تم إنهاء العمل بعدد (77) مشروع ، ويجري تنفيذ (98) مشروع وبنسبة تنفيذها متوسطة حوالى 68.50% ، وتتوزع تلك المشروعات على جهات الوزارة (مصلحة الرى - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكاوالكهرباء - هيئة السد العالى) والتى تتكاتف جميعاً لتنفيذها.

يذكر أنه وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بصعيد مصر فيجري استكمال العمل على تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.60 مليون فدان في محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) بنسبة تنفيذ 60% .

هذا ويتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة بيانات ودعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ المشروع - موقف التنفيذ -إلخ)، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها ..... إلخ) ومتوسط إعداد المشروعات ونسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.