شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-1-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 11 يناير 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 11-1-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 53: 2
موعد صلاة المغرب 5:13 م
موعد صلاة العشاء 6:35
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 2:56
موعد صلاة المغرب 5:15 م
موعد صلاة العشاء 6:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 2:48 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 2:46 م
وقت صلاة المغرب 5:06 م
وقت صلاة العشاء 6:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 57: 2
موعد صلاة المغرب 5:18 م
موعد صلاة العشاء 6:35
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