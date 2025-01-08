شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"الخليج 365": آلية التصدير أولويتنا ونعقد اجتماعات مستمرة مع المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن التعامل مع آلية التصدير كونها أولوية، ونعقد اجتماعات بشكل مستمر مع المصدرين، وهناك 3 آلاف مصدر فى مصر وعدد كبير وطلباته متنوعة.

وأضاف أحمد كجوك، رداً على سؤال الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير ”الخليج 365”، والذى جاء مضمونه "اليوم الحكومة أعلنت عن برنامج لرد أعباء الصادرات.. وواحد من مطالب عدد كبير من المصدرين كان زيادة قيمة رد الأعباء وحوافز أكثر للمصدرين، فهل البرنامج ناقش هذه الملاحظات المتعلقة بالمصدرين؟"، إن أى التزام سابق نحن ملتزمون به، ونجد له توقيتات وآليات واضحة لإنهاء هذا الأمر، ونستمع لهم لوضع خطة مستقبلية طموحة ويكون برنامج أكبر وبه مستهدفات واضحة، يكفيه تحفيز كبير لطفرة وقفزات للمصدرين، ونحفز المزيد من القيمة المضافة والتوطين فى مصر، وجذب قطاعات وأولويات جديدة".

وأكد: "كل الأمور القديمة المتعلقة بالمصدرين نقوم بحلها ونحدد آليات واضحة تطمئن الجميع، وحتى مارس المقبل لن تكون هناك نقطة عالقة للمصدر، ونعمل على التركيز فى المستقبل، فهناك تجارب كثيرة دولية ناجحة لابد من الاستناد لها".